Polizei Münster

POL-MS: Auf dem Radweg entgegengekommen - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

MünsterMünster (ots)

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Dienstagnachmittag (8.12., 16:40 Uhr) auf dem Radweg des Albersloher Wegs beim Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer schwer verletzt.

Die Frau aus Münster war in Richtung Gremmendorf unterwegs, als ihr der 32-jährige Radler in Höhe des Martin-Luther-King-Wegs entgegenkam. Beide Beteiligten wichen in dieselbe Richtung aus, stießen mit ihren Leezen zusammen und stürzten. Die Münsteraner tauschten Personalien aus und fuhren weiter. Erst später begab sich die 65-Jährige aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus.

