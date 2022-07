POL-OG: Gaggenau, B642 - Kollision mit leichten Verletzungen

Ettenheim (ots) - Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter roter Hyundai wurde am Montag zwischen 06:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Rheinstraße durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch wurde ein Schaden von rund 1.000 Euro verursacht. Ohne den Vorfall zu melden, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Wagen des Flüchtigen vorne rechts beschädigt sein müsste. Die Beamten des Reviers ...

