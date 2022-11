Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung der PI Adenau zur veröffentlichten Presse-Erst-Meldung von 12:43 Uhr

Weibern (ots)

Am heutigen Mittwoch, den 09.11.2022 gegen 12:07 Uhr, erhielt die hiesige Polizeiinspektion Adenau Kenntnis über einen schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Bahnhofstraße in der Ortslage Weibern. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die Bahnhofstraße in aufsteigender Richtung und missachtete hierbei beim Vorbeifahren an parkenden Fahrzeugen, den Vorrang eines entgegenkommenden 37-jährigen Pkw-Fahrers, so dass es im Fortgang zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Fahrzeugführer verletzt, wobei zur Verletztenversorgung auch ein Rettungshubschrauber vor Ort zum Einsatz kam.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme musste der Durchgangsverkehr in der Bahnhofstraße temporär komplett gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird polizeiseits auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

Neben dem Rettungsdienst, der Freiwilligen Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte der hiesigen PI Adenau an der Unfallstelle zugegen.

