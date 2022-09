Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220920-4: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Montagmorgen (19. September) ist in Wesseling ein Pedelecfahrer (64) nach dem Zusammenstoß mit dem Toyota einer 69-jährigen Autofahrerin gestürzt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Unfallstelle für die Zeit der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme ab.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Mann mit seinem Pedelec gegen 10.50 Uhr auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Kölner Straße. Im Kreuzungsbereich zur Germanusstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem Toyota der 69-Jährigen. Sie beabsichtigte nach eigenen Angaben die Bonner Straße in Fahrtrichtung "Auf dem Sonnenberg" überqueren zu wollen. Der vorfahrtsberechtigte Radfahrer soll über die Motorhaube des Autos gerollt und schließlich auf den Asphalt gestürzt sein. Nach ersten Ermittlungen trug der 64-Jährige keinen Schutzhelm.

Ein Fahrradhelm verhindert zwar keinen Unfall, er kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen oder diese zumindest abmildern. Mit dem Verkehrssicherheitspreis unter dem Motto "Helm auf - Gut drauf!" möchte die Polizei Rhein Erft Kreis mit ihren Kooperationspartnern für das Tragen eines Helmes werben. Die Aktion läuft noch bis zum 15. Oktober 2022. Weitere Informationen finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/artikel/verkehrssicherheitspreis-2022. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell