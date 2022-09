POL-REK: 220920-2: Räuber drohte mit Messer

Kerpen (ots) - Am Montagmorgen (19. September) ist der Fahrer eines Porsches (43) in Kerpen-Brüggen bei einem Zusammenstoß mit einem Bus leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann. Gegen 6.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Bus auf der Heerstraße in Richtung Brüggener Straße. Dort soll er ersten Erkenntnissen zufolge den Bus in den Gegenverkehr und an mehreren am rechten Fahrbahnrand ...

