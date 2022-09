Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220919-3: Polizei nimmt mutmaßlichen Kupferdieb fest - Fahndung nach flüchtigen Mittätern

Bergheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. September) haben Polizisten in Bergheim einen 32-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt mit zwei Mittätern Kupferkabel von einem Werksgelände entwendet zu haben. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach den flüchtigen Komplizen, die etwa 40 bis 45 Jahre alt sein sollen. Sie seien etwa 185 und 190 Zentimeter groß und von kräftiger Statur.

Hinweise zu den Flüchtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.45 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma den Diebstahl von mehreren Trommeln mit Kupferkabeln vom Werksgelände am Meßweg fest. In der Nähe eines beschädigten Teils des Maschendrahtzauns, der das Gelände umschließt, erblickte der Sicherheitsmitarbeiter zwei zu Fuß flüchtende Männer. In einem nahegelegen Gebüsch außerhalb des Geländes versteckte sich der dritte Tatverdächtige (32). Polizisten nahmen den Mann vor Ort fest und führten ihn einer Polizeiwache zu. In unmittelbarer Nähe zum Tatort fanden die Beamten zudem drei Fahrräder. An einem der Räder war ein Anhänger angebracht, in dem sich eine Trommel mit einem Kupferkabel befand. Die Polizisten stellten die Räder sicher. (hw)

