POL-FR: Breisach - Vergessenes Essen auf der Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 15.05.2022, gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Schnellimbisses in der Denzlinger Straße in Emmendingen. Im Verlauf des Brandgeschehens griffen die Flammen auch auf eine angrenzende Halle einer benachbarten Firma über. Während der Imbiss durch das Feuer vollständig zerstört wurde, entstand an der Halle hoher Sachschaden im ...

