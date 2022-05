Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Tatverdächtige nach Brandstiftung ermittelt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 15.05.2022, gegen 22.40 Uhr kam es zu einem Vollbrand eines Schnellimbisses in der Denzlinger Straße in Emmendingen. Im Verlauf des Brandgeschehens griffen die Flammen auch auf eine angrenzende Halle einer benachbarten Firma über.

Während der Imbiss durch das Feuer vollständig zerstört wurde, entstand an der Halle hoher Sachschaden im Bereich der Außenfassade und des Daches. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100.00 Euro.

Die Freiwilligen Feuerwehren Emmendingen und Emmendingen-Wasser waren mit über 50 Einsatzkräften vor Ort und konnten durch die Löscharbeiten einen weiteren Schaden verhindern.

Noch während der Löscharbeiten verdichteten sich die Hinweise, dass eine Brandstiftung als Brandursache in Frage kommt. Im Weiteren gab es Hinweise auf tatverdächtige Personen, woraufhin verschiedene Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden sind.

Gegen 23.30 Uhr konnten im Bereich des Bahnhofs Emmendingen zwei 18-jährige junge Männer festgestellt und anschließend vorläufig festgenommen werden, gegen die sich ein dringender Tatverdacht ergab. Im Weiteren konnte ein 15-jähriger Jugendlicher identifiziert werden, der ebenfalls einen Tatbeitrag geleistet haben soll.

Alle Tatverdächtigen sind deutsche Staatsangehörige aus hiesiger Region und in der Vergangenheit teilweise schon mehrfach in Erscheinung getreten.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl gegen einen der Tatverdächtigen wurde am Folgetag antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Motivlage ist derzeit ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

