Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Frontalkollision auf der Warmbacher Straße - vier Verletzte

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.05.2022, gegen 16.35 Uhr, kam es auf der Warmbacher Straße zu einem frontalen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Die Rettungsdienste mussten vier Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser bringen. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Warmbacher Straße in Richtung Grenzach-Wyhlen und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 41-jährigen Pkw-Fahrer. Der Pkw des 41-Jährigen wurde nach rechts abgewiesen und prallte gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf kollidierte der 55-Jährige dann mit einer weiteren entgegenkommenden 50-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 55-Jährige sowie der 41-Jährige wurden schwer verletzt. Die 50-jährige Frau sowie deren 21-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Ein beim 55-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von weit über zwei Promille.

