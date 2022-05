Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer von Kreisstraße abgekommen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 16.05.2022, kurz nach 13.00 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Motorrad talwärts die Kreisstraße 6301 von Riedichen kommend in Richtung Atzenbach. Aus hier nicht bekannten Gründen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte auf einer Länge von etwa sieben Metern eine Schutzplanke und stürzte dann. Der 53-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

