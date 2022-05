POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd verbrannt

Freiburg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen, 17.05.2022, gegen 05.10 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in ein Mehrfamilienhaus in den Clemens-Brentano-Weg nach Emmendingen gerufen. Dort war ein Kühlschrank in Brand geraten. Das Feuer hatte sich auch auf andere Teile des Mobiliars in der Küche ausgeweitet. Die Feuerwehr war mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort und konnte eine Ausbreitung ...

mehr