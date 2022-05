POL-FR: Freiburg: Fahrradfahrer kollidiert mit parkendem Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.05.2022, gegen 12:30 Uhr, überquerte eine 20-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad fahrend den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) in der Lange Straße in Höhe Blumenstraße in Waldkirch. Ein herannahender 71-jähriger Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät und war nicht mehr in der Lage rechtzeitig zu bremsen. Es kam zur Kollision mit der Radfahrerin, welche auf die Motorhaube ...

mehr