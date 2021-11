Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall zwischen Radfahrern/Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, kam es auf dem Radweg Zur Seeschleuse zu einem Verkehrsunfall. Demnach kollidierten eine 67-jährige Radfahrerin und ein 11-jähriger Radfahrer, als sie sich begegneten. Beide Verkehrsteilnehmer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg (04961) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell