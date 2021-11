Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstagvormittag, 11:06 Uhr, kam es in der Straße Mittelkanal links Ecke Flachsmeerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 92-Jähriger fuhr demnach mit seinem Fahrrad zwischen den verkehrsbedingt wartenden Autos an der Kreuzung durch. Hierbei kollidierte er mit einem stehenden VW Golf eines 75-Jährigen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde durch eine Rettungswagenbesatzung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961) 926-0 in Verbindung zu setzen.

