Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Versen - Feuer in Futtermittelwerk

Versen (ots)

Am Sonntag gegen 14.50 Uhr kam es in einem Futtermittelhandel im Heerweg aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung in einer dortigen Maistrocknungsanlage. Dadurch entstand ein Feuer, welches durch die Mitarbeiter zum größten Teil eigenständig gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr war für die weiteren Löscharbeiten ebenfalls im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

