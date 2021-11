Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Krankentransportwagen verunfallt

Nordhorn (ots)

Sonntagnacht kam es auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein Krankentransportwagen war gegen 02:10 Uhr auf der B 403 in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser von der Fahrbahn ab, geriet auf den Grünstreifen, prallte gegen einen Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Der Krankentransportwagen war besetzt mit einem 21-jährigen Fahrer. Im hinteren Bereich befanden sich ein 22-jähriger Rettungsdienstmitarbeiter und eine 30-jährige Patientin. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.

