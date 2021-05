Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter Täter hebt zwischen April und Juni 2020 fast 30.000 Euro vom Konto eines 83-Jährigen ab - wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat zwischen April und Juni 2020 insgesamt 27.000 Euro von dem Konto eines 83-jährigen Geschädigten abgehoben. Der Unbekannte nutze dazu die Geldautomaten der Sparkasse am Heekweg und an der Sebastianstraße. Wie der Unbekannte an die Scheckkarte gelangte, ist bislang unklar. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ nun ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter. Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben?

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muenster-computerbetrug-0

Hinweise an: 0251 275-0

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell