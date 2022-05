Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Pkw streift Fußgängerin und flüchtet

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - In der Straße "Im Gässle" wurde am Dienstag 17.05.2022 gegen 07:15 Uhr eine Fußgängerin leicht verletzt. Diese lief auf der linken Fahrbahnseite in südöstliche Richtung als sie von hinten ein Fahrgeräusch wahrnahm und sich umsah. Der Fahrer eines Pkw war offensichtlich abgelenkt und streifte die 15-Jährige mit seinem Außenspiegel, sodass diese zu Boden stürzte und sich verletzte. Der Pkw, von welchem nur bekannt ist, dass er schwarz gewesen sein soll, fuhr ohne anzuhalten weiter. Wer Angaben zum Unfallverursacher machen kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

