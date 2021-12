Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diamantfasane vermutlich gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 29.11.2021, gegen 15:30 Uhr und dem 01.12.201, gegen 08:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einer Voliere, die sich in einem Garten im Ostring befindet, an zwei aufeinanderfolgenden Abenden jeweils einen Diamantfasanen. Zunächst dachte der 41-jährige Besitzer, dass das erste Fasanenweibchen am 30.11.22021 aus einem Schlupfloch im Netz abgehauen sein könnte, jedoch würden die Diamantfasane bei Beginn der Dämmerung, in denen die Zeiträume der Taten fielen, auf ihrem Schlafast verharren und sich lediglich bei Gefahr bewegen. Der 41-Jährige hatte bereits die nähere Umgebung samt allen umliegenden Gärten abgesucht. Nachdem er seine Fasane nicht auffinden konnte, dafür aber einen Ring aus Draht, der eventuell zum Verschließen eines Stoffsacks zur Mitnahme der Tiere durch die Täter gedient haben könnte, meldete er den Vorfall der Polizei.

Wer etwas beobachtet hat und Aussagen zum Verbleib der Fasane machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell