POL-WOB: Einbruch in Photovoltaikpark - Täter richten hohen Schaden an

Königslutter, Scheppauer Weg

12.08.2021, 02.40 Uhr

Einen Schaden von mindestens 100.000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in den Photovoltaikpark in der Straße Scheppauer Weg angerichtet.

Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand geschah die Tat am Donnertagmorgen gegen 02.40 Uhr. Die Ermittler sind sich dabei sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Die Unbekannten kamen am frühen Donnerstagmorgen und öffneten gewaltsam das 2,20 Meter hohe Eingangstor. Danach begaben sie sich zu der Photovoltaikanlage und trennten diverse sogenannte Wechseltrichter ab und entwendeten sie.

Wie viele Teile tatsächlich entwendet wurden und wie hoch der reale Sachschaden ist werden die Untersuchungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen am Donnerstagmorgen ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen ist. Möglicherweise sind ja auch Jogger oder Hundebesitzer an dem Photovoltaikpark entlanggekommen und haben verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Hinweise hierzu bitte an das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

