Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 10:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstüre einer Gaststätte in der Graf-Ulrich-Straße in Leonberg ein und entwendeten ein Laptop und ein Tablet im Wert von etwa 1.000 Euro. Der entstandene Sachschaden beträgt ebenfalls etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell