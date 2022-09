Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 18092022-1: Pkw überschlägt sich im Feld, Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Samstagabend ( 17. September),um 18:10 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Kölner mit seinem Pkw die L 93 aus Richtung Pulheim Stommeln kommend in Richtung Sinnersdorf. In einer Rechtskurve kam er erst ins Schleudern und dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Feld überschlug er sich mit seinem Pkw und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L 93 kurzzeitig gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell