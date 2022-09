Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220915-3: Focus on the Road - Ablenkungssimulator der Polizei auf dem Wochenmarkt in Wesseling

Wesseling (ots)

Interessierte können von 10 bis 13 Uhr erfahren wie gefährlich Ablenkung hinter dem Steuer sein kann

Am Freitag (16. September) klären Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Erft-Kreis an einem Stand auf dem Wochenmarkt (Alfons-Müller-Platz) in Wesseling interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ablenkung auf. Darüber hinaus können Interessierte in einem Ablenkungssimulator die eigene Reaktionsfähigkeit im Straßenverkehr testen. In kleinen Filmsequenzen werden Gefahrensituationen im Straßenverkehr nachgestellt. Dabei sitzen die Teilnehmenden in einem Autositz mit Pedalen und Lenkrad und sollen trotz einer provozierten Ablenkung auf die Verkehrssituationen reagieren. Mit Hilfe des Ablenkungssimulators soll die Gefährlichkeit, auch von kurzfristigen Ablenkung, verdeutlicht werden. (hw)

