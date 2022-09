Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220914-3: Zwei Leichtverletzte nach Kollision in Kreuzungsbereich

Frechen (ots)

Ein Fahrzeug soll sich überschlagen haben.

Am Dienstagnachmittag (13. September) haben sich bei einem Verkehrsunfall in Frechen zwei Männer (47, 55) leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Patienten zur Behandlung in eine Uniklinik.

Gegen 16 Uhr soll der 47-jährige Fahrer eines Renaults auf der Bonnstraße in Richtung Hürth gefahren sein. An der Kreuzung zur Bachemer Straße sei es dann zu einer Kollision mit einem VW gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 55-jährige Fahrer des Touran auf der Bachemer Straße in Richtung Frechen. Er soll nach Angaben von Zeugen trotz Rotlicht anzeigender Ampel in die Kreuzung eingefahren sein. Nach derzeitigem Sachstand überschlug sich der Renault und blieb auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs liegen. Abschleppunternehmen transportierten die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos ab. Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Unfallort ab. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

