Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220913-2: Einbrecherin im Schlafzimmer überrascht - Zeugensuche

Hürth (ots)

Am Montagmittag (12. September) hat eine Hürtherin (19) eine Einbrecherin auf frischer Tat in ihrem Schlafzimmer angetroffen. Die 19-Jährige beschrieb die Flüchtige als 40 bis 50 Jahre alt. Die dickliche Frau sei zwischen 150 und 160 Zentimeter groß gewesen. Zur Tatzeit habe sie ein schwarzes Top und eine Hose getragen. Sie führte eine Umhängetasche mit sich und trug ihre schwarzen Haare zu einem lockeren Zopf gebunden. Hinweise zur Tatverdächtigen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 13.30 Uhr habe die Geschädigte auf der Couch in ihrem Wohnzimmer eines Mehrfamilienhauses an der Osthofstraße gelegen. Aus ihrem Schlafzimmer nahm sie verdächtige Knackgeräusche wahr und schaute nach. Die Unbekannte habe in ihrem Schlafzimmer vor dem geöffneten Fenster gestanden. Nachdem die Geschädigte die dreiste Einbrecherin ansprach, flüchtet diese durch das Fenster in den Innenhof. Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung nach der Verdächtigen ein. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell