POL-REK: 220912-2: Drei alkoholisierte Radfahrer verletzten sich leicht - Blutproben

Bergheim, Brühl und Erftstadt (ots)

Am Wochenende haben sich drei Radfahrer in Erftstadt, Brühl und Bergheim bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten (28, 52, 53) und brachten diese zur Behandlung und Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus.

Am Freitagabend (9. September) gegen 22 Uhr fuhr ein 53-Jähriger in Erftstadt auf dem Gehweg der Merowingerstraße. Dort soll er nach Angaben seiner Begleiterin (56) zur Belustigung in Schlangenlinien gefahren sein und plötzlich nach links auf die Fahrbahn gestürzt sein. Dabei zog sich der Radfahrer, der keinen Helm trug, leichte Verletzungen am Kopf zu. Hinzugerufene Polizisten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von mehr als 1,4 Promille ergab.

Zu einem weiteren Alleinunfall kam es am Samstagnachmittag (10. September). In Bergheim soll ein 28-Jähriger mit seinem Rad über einen Schotterweg an der Erft gefahren und in Höhe der Straße "Zum Biotop" gestürzt sein. Die Beamten trafen den Verletzten an einer Bushaltestelle an der Kölner-Aachener Straße an. Da der Gestürzte nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 3,4 Promille. Der Mann verletzte sich ebenfalls leicht am Kopf. Auch er trug keinen Helm.

Der dritte Unfall ereignete sich am Sonntagabend (11. September) auf der Straße "Fredenbruch". Dort stürzte ersten Erkenntnissen zufolge ein 52-jähriger Radfahrer, der sich nach seiner Begleiterin umgedreht haben und dabei gegen einen Bordstein gefahren sein soll. Ein Atemalkoholvortest war auf Grund seiner Verletzungen nicht möglich.

In allen Fällen entnahmen Ärzte den Unfallbeteiligten eine Blutprobe. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

