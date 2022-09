Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220911-2 Brand in einer Zuwandererunterkunft - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Staatsanwaltschaft Köln und die Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt: In der Nacht von Freitag auf Samstag (09./10.09.) kam es gegen 04:00 Uhr in einem Wohncontainer der Zuwandererunterkünfte an der Burgstraße zu einem Brandgeschehen mit zunächst ungeklärter Ursache. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Anwesende Personen oder Bewohner/innen wurden nicht verletzt. Insgesamt wurden 14 Wohncontainer beschädigt, vier Container sind nicht mehr bewohnbar. Nach den ersten Ermittlungen wird von einer Brandverursachung durch einen 29-jährigen afghanischen Bewohner ausgegangen. Dieser soll den Brand vorsätzlich verursacht haben. Der Festgenommene wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl. Die Bewohner/innen, der zerstörten Container, wurden in anderen Einrichtungen untergebracht. (el)

