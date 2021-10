Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Drogenfahrt gestoppt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (erb); In den späten Abendstunden des 15.10.2021 geriet ein 20-jähriger Autofahrer in 31162 Heinde in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten vom Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth stellten im Verlauf der Überprüfung schnell fest, dass der Bockenemer unter dem Einfluss von THC stand. Der Verdacht wurde durch einen Urintest weiter erhärtet. Im Rahmen der Folgemaßnahmen wurden bei dem jungen Mann noch Marihuanaprodukte aufgefunden und beschlagnahmt. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens unter Rauschmitteleinfluss sowie Besitzes von Betäubungsmitteln.

