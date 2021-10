Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Elze- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(war) Am 15.10.2021 gegen 15:25 Uhr ist es auf dem REWE-Parkplatz in Elze (Schmiedetorstraße 52) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der unbekannte Fahrzeugführer eines silbernen VW Kombi prallt beim Vorbeifahren gegen einen ausparkenden E-Transporter der deutschen Post. Der E-Transporter wird an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

