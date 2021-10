Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Freden ( Leine ) - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Freden ( fri ) : Am 15.10.2021 wird ein auf dem Nahkaufparkplatz in Freden geparkter PKW der Marke Ford C-Max in dem Zeitraum von 10:30 Uhr -10:45 Uhr durch einen anderen PKW, vermutlich beim Rangieren , beschädigt.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld, tel. 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

