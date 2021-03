Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte auf der Mühlenstraße

Nettetal - Lobberich (ots)

Am heutigen Morgen gegen 05.30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe des Wintergartens ein. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Zimmer und gelangte schließlich ins Schlafzimmer der Geschädigten. Diese wurde davon wach und sprach den Täter an. Dieser flüchtet daraufhin. Der Einbrecher entwendete Schmuck. Hinweise an die Polizei Viersen 02162 377 0.

