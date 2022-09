Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220909-2: Kind nach Kollision mit Auto schwer verletzt - Klinik

Hürth (ots)

Unfallbeteiligter floh von Unfallstelle

Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallhergangs nach einem 60 bis 70-jährigen Autofahrer, der am Donnerstagnachmittag (8. September) in Hürth an einem Verkehrsunfall beteiligt war. Dabei wurde ein Mädchen (5) schwer verletzt. Die Ermittler bitten den Unfallbeteiligten und weitere Zeugen das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren.

Laut ersten Erkenntnissen spielte die Fünfjährige gegen 16.10 Uhr mit anderen Kindern auf dem Gehweg der Hahnenstraße im Bereich der Straße "Im Hasenbusch". Zeitgleich sei ein circa 180 Zentimeter großer Mann auf der Hahnenstraße mit seinem schwarzen Kleinwagen in Fahrtrichtung Rondorfer Straße unterwegs gewesen. Er habe ein weiß-kariertes Hemd getragen und grau-weiße Haare. Zudem habe er einen großen Hund mit hellbraunem, kurzem lockigen Fell bei sich gehabt.

Als das Mädchen die Straße überquert habe, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Auto. Das Kind sei gestürzt und zog sich die schweren Verletzungen zu. Der Unbekannte sei ausgestiegen und habe nach der Fünfjährigen gesehen. Als eine Angehörige das Mädchen an sich nahm, habe der Autofahrer seine telefonische Erreichbarkeit zugerufen und sei davon gefahren.

Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Klinik. Polizisten nahmen den Unfall auf. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell