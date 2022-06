Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte: Unfall auf Fahrradspur - Kind nach Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Juni 2022, 18:00 Uhr

Gestern Abend wurde ein 4 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Schadowstraße schwer verletzt. Auf der Fahrspur für Radfahrer war sie von einem 22-jährigen Radler erfasst worden.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen spielte das Mädchen in Begleitung ihres Vaters zunächst in der Nähe der Fahrradspur an einem Wasserspiel in Höhe Schadowstraße, Ecke Tonhallenstraße. Die Vierjährige betrat dann plötzlich die Fahrradspur und wurde dort von einem 22-jährigen Düsseldorfer, der auf seinem Fahrrad in Richtung Am Wehrhahn unterwegs war, erfasst. Das Mädchen fiel zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell