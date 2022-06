Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei: Oberhausen - A 3 - Unfall in der Baustelle - Pkw kollidiert mit Sicherungs-Lkw und Leuchttafel - Vier Insassen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 28. Juni 2022, 02:20 Uhr

Vergangene Nacht fuhr ein 34 Jahre alter Mann mit seinem Passat auf der A 3 bei Oberhausen aus bislang unbekannter Ursache in eine Baustelle und kollidierte mit einer Leuchttafel und einem Lkw. Alle vier Insassen des Kombis verletzten sich schwer. Von den Arbeitern in der Baustelle wurde niemand verletzt.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen war der 34-Jährige aus Recklinghausen mit seinem Pkw auf der A 3 in Fahrtrichtung Arnheim unterwegs. In Höhe Oberhausen-Schwarze Heide war die Fahrbahn aufgrund einer genehmigten "Tagesbaustelle" von drei auf einen Fahrstreifen reduziert. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Mann mit dem Passat zunächst gegen eine Leuchttafel und kollidierte dann mit einem Baustellen-Lkw. Nicht nur der Fahrer, sondern drei weitere Mitinsassen im Alter von 24, 27 und 33 Jahren wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zum Unfallzeitpunkt arbeiteten mehrere Menschen in der Baustelle. Diese blieben zum Glück unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs war die Autobahn in Richtung Arnheim voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von etwa zwei Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell