POL-D: +++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Hünxe - A 3 in Richtung Niederlande - Verkehrsunfall - 21-Jähriger schwer verletzt

+++Meldung der Autobahnpolizei+++ - Hünxe - A 3 in Richtung Niederlande - Verkehrsunfall - 21-Jähriger schwer verletzt - Lange Sperrung - Aufwendige Bergung - Ermittlungen dauern an

Samstag, 25. Juni 2022, 02:15 Uhr bis 04:35 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 21-Jähriger aus Kleve zusammen mit seiner 19-jährigen Beifahrerin mit seinem Renault den linken Fahrstreifen der A 3 in Richtung Arnheim. Etwa in Höhe Hünxe kam er mit seinem Pkw aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte zurück. Dabei stieß er auf dem rechten Fahrstreifen mit dem Fiat eines 26-jährigen Niederländers zusammen. Schließlich kam der Renault quer zur Fahrtrichtung zum Stehen.

Der 21-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Lebensgefahr konnte in der Nacht nicht ausgeschlossen werden.

Die 19-jährige Beifahrerin und eine 30-jährige Beifahrerin aus dem Fiat mussten verletzt (teils vorsorglich) in Krankenhäuser. Ein vierjähriges Kind im Fiat blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Dinslaken-Nord abgeleitet. Die Staulänge betrug 2.000 Meter.

