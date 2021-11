Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Hausaufgang und einer gelben Tonne

Neubrandenburg (ots)

Am 17.11.2021 kam es gegen 19:20 Uhr in einem Hausaufgang in der Mlada-Boleslav-Straße in 17036 Neubrandenburg zum Brand eines Fahrrades. Augenscheinlich wurde eine Folienabdeckung, mit der das Fahrrad abgedeckt war, entzündet. Durch Polizeikräfte konnte das Feuer mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Das Fahrrad wurde dennoch durch die Flammen zerstört und eine Hauswand durch Rußablagerungen in Mitleidenschaft gezogen.

Zeitgleich brannte in unmittelbarer Nähe eine gelbe Tonne, die von der zwischenzeitlich eingetroffenen Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, die mit 15 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht wurde.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 1.000,- Euro geschätzt. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen wird, werden nun Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Straftaten. Wer hat im Brandzeitraum im Bereich der Mlada-Boleslav-Straße in 17036 Neubrandenburg auffällige Geräusche, Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen? Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen machen? Hinweise nehmen das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582-5224 und die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

im Auftrag Raphael Wittek Kriminalrat Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell