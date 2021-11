Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur der Pressemittelung Handtaschenraub in Greifswald vom 14.11.2021 - Änderung der Tatörtlichkeit

Greifswald (ots)

Am 14.11.2021 gegen 03:20 Uhr kam es in Greifswald in der Fleischerwiese (nicht Fleischerstraße) zu einem Raub.

Eine 21-jährige deutsche Frau wurde von unbekannten Tätern angegriffen und zu Boden gestoßen. Die Täter sprühten sie zudem mit einem Feuerlöscher ein. In der weiteren Folge entwendeten die Täter die Handtasche der Geschädigten. Die junge Frau wurde bei dem Übergriff verletzt und musste zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Hinweise zur Sache machen können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

