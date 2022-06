Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach schwerem Verkehrsunfall in Pempelfort - 61-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Der bei dem Alleinunfall lebensgefährlich verletzte Rollerfahrer verstarb am Samstag (25.6.) in einer Düsseldorfer Klinik an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

