Polizei Düsseldorf

POL-D: Alleinunfall in Pempelfort - Rollerfahrer schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 8. Juni 2022, 14:50 Uhr

Bei einem Alleinunfall gestern Nachmittag in Pempelfort verletzte sich ein Rollerfahrer so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 61-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad auf der Schloßstraße unterwegs. Dort geriet er plötzlich mit seinem Roller in die Straßenbahnschienen und kam ins Schleudern. Der 61-jährige Mann stürzte und prallte gegen das Heck eines geparkten Corsa. Der Düsseldorfer verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Die Ermittlungen dauern an.

