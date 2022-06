POL-D: Fahndungsrücknahme: Rufta D. und Janina K. wohlbehalten in Wersten angetroffen

Düsseldorf (ots) - Die Polizei Düsseldorf bittet um Mithilfe bei der Suche nach den abgängigen Kindern Rufta D. (10 Jahre alt) und Janina K. (12 Jahre alt). Die beiden Mädchen verließen in der vergangenen Nacht unbeobachtet das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße in Düsseldorf. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Hier gelangen Sie zu Fotos und Personenbeschreibungen der beiden Mädchen: ...

mehr