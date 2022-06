Polizei Düsseldorf

POL-D: Vermisste Kinder: Polizei sucht nach Rufta D. und Janina K.

Düsseldorf (ots)

Die Polizei Düsseldorf bittet um Mithilfe bei der Suche nach den abgängigen Kindern Rufta D. (10 Jahre alt) und Janina K. (12 Jahre alt). Die beiden Mädchen verließen in der vergangenen Nacht unbeobachtet das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße in Düsseldorf. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt. Hier gelangen Sie zu Fotos und Personenbeschreibungen der beiden Mädchen:

https://polizei.nrw/fahndung/81107 https://polizei.nrw/fahndung/81113

Heute Vormittag wurden beide Mädchen noch im Nahbereich der Werstener Friedhofstraße gesehen.

Trotz einer großangelegten Fahndung im Stadtgebiet konnten die beiden bislang nicht aufgefunden werden.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle (KK44) der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 entgegen.

