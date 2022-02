Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Baumwollstraße in Höhe der Haarer Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht. Der Fahrer eines Nissans war gegen 06.30 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte in entgegengesetzter Richtung einen LKW im Kurvenbereich in Höhe der Haarer Straße. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Nissan-Fahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Der Lkw-Fahrer versuchte noch den überholenden Pkw durch Lichthupe auf den Unfall aufmerksam zu machen, dieser entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/9800 zu melden.

