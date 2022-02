Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Dieb festgenommen

Haselünne (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen, gegen 8.20 Uhr, war es zu einem Diebstahl in einer Wohnung in der Haselünner Innenstadt gekommen. Ein zunächst unbekannter Täter hatte sich durch eine unverschlossene Tür in die Wohnung begeben und nach Diebesgut Ausschau gehalten. Nachdem eine Bewohnerin auf ihn aufmerksam geworden war, flüchtete der Mann. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 21-jähriger Mann durch Polizeibeamte der Polizeistation Haselünne vorläufig festgenommen werden. Er hatte Diebesgut aus der Wohnung bei sich. Nach Antragstellung durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Dieb am nächsten Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ. In der Nacht zum Mittwoch sowie in den vergangenen Wochen hatte es noch weitere Diebstähle bzw. Einbruchsversuche in Haselünne gegeben. Die Polizei prüft, ob der 21-Jährige auch für diese Taten verantwortlich ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell