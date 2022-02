Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

Zwischen dem 7. und dem 14. Februar, entfernten unbekannte Täter insgesamt drei Radmuttern von den beiden linken Rädern eines VW Golf. Das Fahrzeug war zur Tatzeit unter dem Carport eines Einfamilienhauses am Drosselweg in Lingen abgestellt. Das Fehlen der Radmuttern wurde im Zuge einer durchgeführten Fahrzeughauptuntersuchung durch eine Fachwerkstatt festgestellt, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle Lingen unter der Telefonnummer 0591-870 in Verbindung zu setzen.

