Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Salzbergen (ots)

Am Freitag kam es auf der B70 bei Salzbergen zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Der 56-jährige Fahrer eines VW war gegen 6.50 Uhr in Richtung Lingen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lkw eines 37-jährigen zusammen. Der Lkw kam anschließend in einem Graben zum Stehen. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebrach. Die Fahrbahn war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis etwa 8.45 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell