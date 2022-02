Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Audi beschädigt

Lingen (ots)

Am Mittwoch gegen 18.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Audi A3, der am rechten Fahrbahnrand der Straße Am Wildwechsel in Lingen geparkt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

