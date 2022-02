Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - In Pkw eingebrochen

Lathen (ots)

Zwischen Dienstag und Donnerstag haben bislang unbekannte Täter in der Straße Kleiner Esch in Lathen die Heckscheibe eine VW eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

