Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Pkw in Brand geraten

Rhede (ots)

Am frühen Freitagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Neurheder Straße alarmiert. Die 36-jährige Fahrerin eines Ford Focus war gegen 4.30 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es während der Fahrt zum Brand im Motorraum des Autos. Die Frau konnte den Pkw rechtzeitig anhalten und verlassen. Sie blieb unverletzt. Das Fahrzeug geriet anschließend in Vollbrand. Die Feuerwehr aus Rhede war mit einem Fahrzeug und zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell