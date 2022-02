Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am Dienstag gegen 13.50 Uhr kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit einem 10-jährigen Jungen. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Fahrradweg entlang der Kirchstraße. An der Kreuzung zur Wichernstraße überquerte er bei Grün die Fahrbahn. Hierbei wurde er von einem schwarzen Kleinwagen, besetzt mit einem Pärchen, erfasst. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich am Knie. Der Fahrerin des Kleinwagens setzte ihre Fahrt in Richtung Juister Straße fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Bei dem Zusammenstoß mit dem Kleinwagen wurde zudem das Fahrrad des Jungen beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 100 EURO geschätzt. Die Polizei Papenburg sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Diese Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04961-9260 zu melden.

