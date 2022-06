Polizei Düsseldorf

POL-D: ++Folgemeldung++ - Flughafenbrücke - A44 Richtung Düsseldorf - Person auf Fahrbahn von Lkw erfasst - Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 8. Juni 2022, 9:15 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache wurde heute Morgen auf der A44 Richtung Düsseldorf in Höhe der Flughafenbrücke eine Person von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen hielt ein 54-Jähriger aus Willich mit seinem Pkw auf dem Seitenstreifen der A44. Ein Einsatzteam der Autobahnpolizei Düsseldorf wurde auf den liegen gebliebenen Pkw aufmerksam und hielt hinter diesem an, um ihn entsprechend abzusichern. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund trat der 54-Jährige auf die Fahrbahn und wurde dort von dem Lkw eines 53-Jährigen aus Westerkappeln erfasst. Der 54-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Richtungsfahrbahn Düsseldorf blieb bis gegen 11.30 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde im Autobahnkreuz Meerbusch abgeleitet und staute sich zeitweilig bis auf drei Kilometer zurück. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell